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من آثار الدمار الذي خلفه الزلزال في سوريا (رويترز)
من آثار الدمار الذي خلفه الزلزال في سوريا (رويترز)
زلزال تركيا

واشنطن ترفع العقوبات عن سوريا لمدة 6 أشهر على خلفية الزلزال

الترخيص الأميركي الممنوح ينتهي في 8 أغسطس ويسمح بتحويل الأموال

دبي - العربية.نت
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أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أن عقوبات الولايات المتحدة المفروضة على سوريا لن تنطبق على المعاملات المتعلقة بتقديم المساعدات المتعلقة بالزلزال حتى الثامن من أغسطس 2023.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذا الترخيص سيكون ساري المفعول لمدة 180 يوما (6 أشهر)، حتى الساعة 12:01 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة يوم 8 أغسطس 2023، مشيرة على وجه التحديد إلى تحويل الأموال من وإلى سوريا، حسب ما نقلت وكالة "تاس" الروسية.

وقال النائب الأول لوزير الخزانة، أديوال أدييمو: "في الوقت الذي يتحرك فيه الحلفاء الأجانب والشركاء الإنسانيون لمساعدة المتضررين، أريد أن أوضح أن العقوبات الأميركية على سوريا لن تعرقل الجهود المبذولة لإنقاذ حياة السوريين".

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وأضاف أن العقوبات الأميركية ضد سوريا كانت تنطوي في السابق على عدد من الاستثناءات المتعلقة بتقديم المساعدة الإنسانية من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

وأوضح أدييمو أن الترخيص الممنوح، لا يغطي الإجراءات المتعلقة ببيع النفط السوري والمنتجات البترولية في الولايات المتحدة، كما أنه لا ينطبق على الأشخاص الذين أشارت السلطات الأميركية إلى ممتلكاتهم سابقا على أنها "ممتلكات محظورة".

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