دعم جديد من البنك الدولي لإصلاح قطاع النقل في أوكرانيا

أعلن البنك الدولي، الجمعة، أنه سيصرف 50 مليون دولار لأوكرانيا لإصلاح البنية التحتية للنقل من أجل تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية خصوصا، وأشار إلى أنه سيصرف مساعدات إضافية تصل إلى 535 مليون دولار.

ويهدف هذا التمويل إلى "إصلاح وترميم شبكة النقل الأوكرانية من أجل دعم المساعدة الإنسانية العاجلة والتعافي، وزيادة قدرة ممرات الاستيراد والتصدير"، بحسب ما أوردت المؤسسة في بيان.

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ووفق تقديرات البنك الدولي، فإن أكثر من 2100 قرية ونحو 90 بلدة "في المناطق التي عادت إلى سيطرة الحكومة الأوكرانية تعاني من تعطل شبكات النقل بسبب الحرب"، وفق وكالة "فرانس برس".

وتابع البنك في بيانه "الأضرار المباشرة التي لحقت بشبكة النقل الأوكرانية كبيرة وتقدر قيمتها بأكثر من 29.9 مليار دولار والخسائر الاقتصادية الناجمة عن اضطرابات النقل بلغت 26.1 مليار دولار إضافية في الأول من يونيو 2022".

يأتي هذا التمويل من الصندوق الائتماني للإغاثة والنهوض وإعادة الإعمار والإصلاح في أوكرانيا، وهو جزء من مساهمة البنك الدولي في مبادرة ممرات التضامن بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.

كما تأتي هذه المساعدات بعد أن قدم البنك الدولي 610 ملايين دولار لأوكرانيا في ديسمبر لإصلاح البنية التحتية والخدمات في قطاع الصحة.