معدل التضخم السنوي في روسيا يسجل 11.77% في يناير

أظهرت بيانات رسمية انخفاضا هامشيا في مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) في روسيا إلى 11.77% على أساس سنوي في يناير 2023، مقابل 11.9% في ديسمبر السابق.

وبعدما ارتفعت الأسعار أساسا في روسيا نتيجة الانتعاش الاقتصادي ما بعد "كوفيد-19" وفورة أسعار المواد الأولية، سجلت زيادة حادة في الفصل الثاني من العام 2022 خلال الأسابيع التي تلت الأزمة الأوكرانية أواخر فبراير.

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وفي أبريل، سجلت روسيا أعلى نسبة تضخم منذ 2002 بلغت 17.8%، وفق ما ذكرته وكالة فرانس برس.

وبحسب التوقعات التي أعلنتها إلفيرا نابيولينا رئيسة البنك المركزي الروسي، فإن "التضخم السنوي سيراوح بين 5% و7% في 2023، لينخفض إلى 4% عام 2024".

وكان الرئيس فلاديمير بوتين أكد في منتصف يناير أن نسبة التضخم "قد تتدنى عن المستوى المحدد هدفا وقدره 4%" اعتبارا من الفصل الثاني من 2023.