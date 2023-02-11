معدل التضخم السنوي في روسيا يسجل 11.77% في يناير
البنك المركزي يتوقع تباطؤ التضخم إلى مستويات 5-7% في 2023
أظهرت بيانات رسمية انخفاضا هامشيا في مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) في روسيا إلى 11.77% على أساس سنوي في يناير 2023، مقابل 11.9% في ديسمبر السابق.
وبعدما ارتفعت الأسعار أساسا في روسيا نتيجة الانتعاش الاقتصادي ما بعد "كوفيد-19" وفورة أسعار المواد الأولية، سجلت زيادة حادة في الفصل الثاني من العام 2022 خلال الأسابيع التي تلت الأزمة الأوكرانية أواخر فبراير.
وفي أبريل، سجلت روسيا أعلى نسبة تضخم منذ 2002 بلغت 17.8%، وفق ما ذكرته وكالة فرانس برس.
وبحسب التوقعات التي أعلنتها إلفيرا نابيولينا رئيسة البنك المركزي الروسي، فإن "التضخم السنوي سيراوح بين 5% و7% في 2023، لينخفض إلى 4% عام 2024".
وكان الرئيس فلاديمير بوتين أكد في منتصف يناير أن نسبة التضخم "قد تتدنى عن المستوى المحدد هدفا وقدره 4%" اعتبارا من الفصل الثاني من 2023.
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