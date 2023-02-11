"الصناعة" السعودية توقع اتفاق مع بنك "ستاندرد تشارترد" لدعم الاستثمارات في التعدين

وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية وبنك "ستاندرد تشارترد" في المملكة المتحدة، مشروع مذكرة تفاهم للمساهمة في تحليل متطلبات الاستثمارات المستدامة في قطاع التعدين والصناعات التعدينية في المملكة، وللدعم المعرفي لتطوير مؤتمر التعدين الدولي.

كما تستهدف المذكرة تلبية متطلبات أهداف رؤية السعودية 2030م الهادفة لدعم النمو الاقتصادي.

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ونصت المذكرة على تشجيع القطاع الخاص محليًا ودوليًا للاستثمار في قطاع التعدين والمعادن، من خلال تشجيع شركات التعدين والصناعات المعدنية لاستطلاع الفرص المتاحة وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة، إضافة إلى تمكين المعرفة ودعم تطوير مؤتمر التعدين الدولي ونقل التكنولوجيا وزيادة الاستثمارات الخارجية المباشرة وخلق الفرص التدريبية والوظيفية ذات المهارات العالية، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وركزت المذكرة على تعزيز التعاون بين الطرفين والمبادرة بتقديم الدعم المطلوب والتنسيق لزيادة الاستثمارات في مجالات التعدين والمعادن، بما فيها إنتاج المعادن الخضراء، وتطوير سلاسل القيمة لمواد البطاريات، واستكشاف الموارد المعدنية.