"هيئة المهندسين": رخص المكاتب الهندسية في السعودية تتجاوز 4500 رخصة

قالت الهيئة السعودية للمهندسين، إن عدد رخص المكاتب الهندسية بلغ 4530 رخصة، فيما وصل عدد الشركات الهندسية إلى 730 شركة هندسية.

وذكرت الهيئة أن نظام المكاتب والشركات الهندسية سيسمح للمهندسين بالتقديم الإلكتروني لطلب إصدار رخصة لمكتب هندسي وإنجاز الخدمات المتعلقة به دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة.

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وأوضحت أن هذه الخدمات تشمل (فتح مكتب، تجديد رخصة، فتح فرع، تجديد فرع، تحويل مكتب، تحويل فرع، تعديل مسمى، تغيير مقر، إيقاف نشاط، إلغاء ترخيص، إلغاء فرع، فتح مختبر تربة، تجديد مختبر تربة، استخراج مستند بدل فاقد)، وفق ما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

وأفادت بأنه يمكن الانتفاع من الخدمات المتعلقة بمكاتب الخدمات المساعدة، الشركات الهندسية، مكاتب السلامة الهندسية، خدمات التراخيص، استقدام ونقل كفالة وتعديل مهنة وخطابات إلحاقية.

وفي وقت سابق، قالت الهيئة، إن عدد المهندسين والفنيين المنتسبين لديها بلغ 429055 عضوا، ما بين مهندس وفني وإخصائي.

وأضافت الهيئة أن الجنسية السعودية الأعلى بين الجنسيات تسجيلا لدى الهيئة بنسبة 36.42%، ثم مصر 21.63%، تلتها الهند 21.17%، وباكستان 13.33%، وأخيرا الجنسية الفلبينية 7.46%.

وأشارت إلى أنها مستمرة في العمل على تكثيف جولاتها الرقابية على المنشآت الهندسية في جميع أنحاء المملكة للتأكد من تطبيق نظام مزاولة المهن من أجل تحقيق مستهدفاتها التي تسهم في تطوير القطاع والارتقاء بالمهنة في المملكة.