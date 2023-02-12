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صفوان ثابت
صفوان ثابت
اقتصاد مصر

رسميًا.. رفع اسم رجل الأعمال المصري صفوان ثابت من قوائم الإرهاب

كان قد تم إطلاق سراحه ونجله في 22 يناير الماضي

دبي - العربية.نت
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نشرت جريدة الوقائع المصرية الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد 12 فبراير 2023، قرارا برفع اسم رجل الأعمال صفوان أحمد حسن ثابت من على قائمة الإرهابيين.

جاء ذلك في طلب النيابة العامة المقيد برقم 1 لسنة 2023 قرارات رفع إدراج إرهابيين في شأن القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

وصدر هذا القرار بجلسة يوم الأربعاء الموافق 2023/2/8.

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يذكر أنه تم إطلاق سراح صفوان ثابت ونجله في 22 يناير الماضي، بعد مرور أكثر من عامين على حبسهما بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها".

كانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على صفوان ثابث (76 عاما) نهايات عام 2020، وبعدها بشهرين تم حبس ابنه سيف.

وقبل ذلك، في 2015 تم تشكيل لجنة قضائية شكلتها الحكومة أصدرت قرارا بالتحفظ على أموال وممتلكات صفوان ثابت بسبب صلات مزعومة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.

وجهينة للصناعات الغذائية، هي أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة في مصر، وتأسست في 1983، وتصدر إنتاجها إلى أسواق في الشرق الأوسط وأميركا وأوروبا.

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