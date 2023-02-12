روسيا تدرس مقترح إنشاء مراكز للحبوب والغاز في دولة عربية

أعلن السفير الروسي لدى المنامة أليكسي سكوسيريف، أن روسيا والبحرين تدرسان مقترحات لإنشاء مراكز للحبوب والغاز.

وقال سكوسيريف: "تواصل الجهات الروسية والبحرينية المعنية دراسة مقترحات إنشاء العديد من المشاريع الضخمة، ومن بينها مشروع مركز للحبوب، ومركز للغاز ومصنع لإنتاج الأدوية الروسية".

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ولفت السفير الروسي إلى أن روسيا والبحرين تواصلان التعاون في المجال العسكري رغم الوضع الجيوسياسي الحالي، وفق ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتابع: "أستطيع القول إن التعاون العسكري التقني ما زال مستمرا وإن كان بشكل متواضع، وهناك اتصالات قائمة بين المؤسسات الدفاعية".

وبحثت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، قبل 4 سنوات، مشروع إنشاء مركز للحبوب في البحرين، لكن المشروع لم يكتمل. وكان المشروع يركز على توريد الحبوب الروسية إلى دول الخليج العربية والشرق الأوسط.