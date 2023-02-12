روسيا تدرس مقترح إنشاء مراكز للحبوب والغاز في دولة عربية
السفير الروسي لدى المنامة: دراسة مقترحات إنشاء العديد من المشاريع الضخمة مع البحرين
أعلن السفير الروسي لدى المنامة أليكسي سكوسيريف، أن روسيا والبحرين تدرسان مقترحات لإنشاء مراكز للحبوب والغاز.
وقال سكوسيريف: "تواصل الجهات الروسية والبحرينية المعنية دراسة مقترحات إنشاء العديد من المشاريع الضخمة، ومن بينها مشروع مركز للحبوب، ومركز للغاز ومصنع لإنتاج الأدوية الروسية".
ولفت السفير الروسي إلى أن روسيا والبحرين تواصلان التعاون في المجال العسكري رغم الوضع الجيوسياسي الحالي، وفق ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وتابع: "أستطيع القول إن التعاون العسكري التقني ما زال مستمرا وإن كان بشكل متواضع، وهناك اتصالات قائمة بين المؤسسات الدفاعية".
وبحثت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، قبل 4 سنوات، مشروع إنشاء مركز للحبوب في البحرين، لكن المشروع لم يكتمل. وكان المشروع يركز على توريد الحبوب الروسية إلى دول الخليج العربية والشرق الأوسط.
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