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بنك المغرب المركزي (رويترز)
بنك المغرب المركزي
اقتصاد المغرب

سعر الفائدة الإجمالي على القروض في المغرب يرتفع إلى 4.5%

وتستقر عند 4.84% لقروض العقار

دبي - العربية.نت
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أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب المركزي حول أسعار الفائدة على القروض برسم الفصل الرابع من سنة 2022 ارتفاع سعر الفائدة الإجمالي المتوسط على القروض بمعدل 26 نقطة أساس إلى 4.5%.

وأوضح البنك المركزي أنه على المستوى الاقتصادي، استقرت أسعار الفائدة عند 4.35% بالنسبة لتسهيلات الخزينة، و4.4% لقروض التجهيز، و4.84% لقروض العقار، و6.4% للقروض الاستهلاكية.

وحسب القطاعات المؤسساتية، فإن أسعار الفائدة المطبقة على القروض المقدمة للأفراد استقرت عند 5.72%، و4.3% بالنسبة لأسعار الفائدة المطبقة على القروض المقدمة للمقاولات غير المالية، نقلاً عن صحيفة "الشرق الأوسط".

وبخصوص المقاولات غير المالية الخاصة، فإن سعر الفائدة استقر عند 4.4%، مع سعر فائدة نسبته 4.19% بالنسبة للمقاولات الكبرى، و5.04% بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.

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