سعر الفائدة الإجمالي على القروض في المغرب يرتفع إلى 4.5%
وتستقر عند 4.84% لقروض العقار
أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب المركزي حول أسعار الفائدة على القروض برسم الفصل الرابع من سنة 2022 ارتفاع سعر الفائدة الإجمالي المتوسط على القروض بمعدل 26 نقطة أساس إلى 4.5%.
وأوضح البنك المركزي أنه على المستوى الاقتصادي، استقرت أسعار الفائدة عند 4.35% بالنسبة لتسهيلات الخزينة، و4.4% لقروض التجهيز، و4.84% لقروض العقار، و6.4% للقروض الاستهلاكية.
وحسب القطاعات المؤسساتية، فإن أسعار الفائدة المطبقة على القروض المقدمة للأفراد استقرت عند 5.72%، و4.3% بالنسبة لأسعار الفائدة المطبقة على القروض المقدمة للمقاولات غير المالية، نقلاً عن صحيفة "الشرق الأوسط".
وبخصوص المقاولات غير المالية الخاصة، فإن سعر الفائدة استقر عند 4.4%، مع سعر فائدة نسبته 4.19% بالنسبة للمقاولات الكبرى، و5.04% بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
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