وزير الزراعة التركي: السدود ومحطات الطاقة في مناطق الزلزال بحالة جيدة

قال وزير الزراعة التركي، وحيد كيريشتي، اليوم الأحد، إن جميع السدود ومحطات الطاقة في البلاد بحالة جيدة وتقوم فرق بالتدقيق والفحص اليومي لها بعد الهزات الأرضية التي ضربت البلاد على مدى الأيام الماضية.

وأضاف في إيجاز صحافي بثه التلفزيون مباشرة: "جميع محطات الطاقة بحالة جيدة ولا توجد أي تسريبات سواء في السدود أو المحطات الهيدروليكية".

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وتابع: "اتخذنا جميع التدابير والاحتياطات اللازمة بشأن جميع السدود"، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

وأشار إلى أن هناك بعض التشققات ولكنها تحدث دائما في السدود وليست نتيجة الزلزال.

وتعرض جنوب تركيا لزلزال فجر الاثنين الماضي بلغت شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر، مما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا ووقوع أضرار هائلة في الجنوب التركي والشمال السوري.

وأشار الوزير التركي إلى أنه لا توجد أخطار من فيضان نهر العاصي في سوريا.