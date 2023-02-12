"الصناعة" السعودية تطلق مرحلة التأهيل المسبق للمنافسة على 5 مواقع للكشف عن المعادن

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، اليوم الأحد، إطلاق مرحلة التأهيل المسبق للمنافسة على 5 مواقع للكشف عن المعادن في المملكة، مع دعوة شركات التعدين المحلية والدولية للمشاركة في المنافسة للحصول على رخصة الكشف لهذه المواقع.

وأضافت الوزارة في بيان أن المواقع الخمسة هي موقع "محدد" الذي يغطي 138.69 كلم مربع، ويشمل النحاس والزنك والرصاص والذهب، ويقع داخل حزام بيشة في منطقة عسير، وموقع الردينية الذي يغطي 75.86 كلم مربع، ويحتوي على الزنك، ويقع داخل حزام الأمار في منطقة الرياض.

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وذكرت أن المواقع تشمل أيضا موقع "أم حديد" الذي يغطي 246.35 كلم مربع، ويشمل النحاس والزنك والرصاص والفضة، ويقع ضمن حزام نبيطة في منطقة الرياض، وموقع "بير عمق" الذي يغطي 187.37كلم مربع، ويشمل النحاس والزنك، ويقع داخل حزام جبل صايد في منطقة المدينة المنورة.

كما تضم المواقع موقع "جبل الصهايبة" الذي يمتد على مساحة 283.81 ألف كلم مربع، ويشمل النحاس والزنك والرصاص، ويقع داخل حزام الشيب في منطقة عسير.

وأفادت الوزارة بأن المنافسة على المواقع الخمسة ستكون على مرحلتين، مرحلة التأهيل المسبق ومرحلة العروض التي سيتم فيها دعوة المتنافسين المؤهلين لتقديم برنامج العمل وخطط إدارة الأثر الاجتماعي والبيئي.

وقالت الوزارة إنها تخطط لإتمام عمليات المنافسة للمواقع الخمسة بحلول الربع الثالث من عام 2023، على أن يكون موعد الانتهاء المتوقع لكل من موقع "محدد" وموقع "الردينية" هو الربع الثاني من عام 2023، بينما ستنتهي منافسة "أم حديد" و"بير عمق" و"جبل الصهايبة" في الربع الثالث من 2023.