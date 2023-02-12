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البنك المركزي العراقي
البنك المركزي العراقي
العراق

"المركزي العراقي" يجتمع مع "الفيدرالي" والخزانة الأميركية لحل الأزمة الراهنة

تمت مناقشة عدد من آليات الدعم والإسناد للبنك المركزي العراقي

دبي - العربية.نت
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كشف البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، عن نتائج اجتماعه مع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ووزارة الخزانة الأميركية، حيث أبدى الطرفان استعدادهما للعمل المشترك لمواجهة تحديات العمل بالمنصة الإلكترونية للحوالات والنقد".

وقال البنك في بيان أمس السبت، إنه تم مناقشة عدد من آليات الدعم والإسناد للبنك المركزي العراقي بما يعزز من قدراته على التعاطي بمرونة مع الأزمات خلال هذه المرحلة".

وأكد محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن إسماعيل: "نية البنك إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات التي من شأنها تعزيز استقرار سعر الصرف"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".

"المركزي العراقي" يصدر الحزمة الأولى من تسهيلات توفير الدولار اقتصاد اقتصاد العراق "المركزي العراقي" يصدر الحزمة الأولى من تسهيلات توفير الدولار

فيما أشار البنك الفيدرالي الأميركي، بحسب البيان، إلى أن" إجراءات البنك المركزي العراقي تصب في الاتجاه الصحيح لبناء قطاع مصرفي رصين".

وبيّن مساعد نائب وزير الخزانة الأميركية" سبل الدعم الكامل لجهود حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في الإصلاح الاقتصادي، واستعداد وزارة الخزانة الأميركية لتقديم الدعم المطلوب".

وتابع البيان أن" المجتمعين استمعوا إلى عرض قدّمه محافظ البنك المركزي العراقي بشأن توجهات البنك في تحقيق أهم أهدافه لضمان الاستقرار العام في الأسعار، والخيارات والمقترحات في مجال تسريع وتوسيع وانسيابية عمل المنصة الإلكترونية للتحويل الخارجي".

وفرض مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية بالدولار من جانب البنوك التجارية العراقية في نوفمبر 2022.

وكانت الخطوة التي اتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي تهدف إلى وقف تحويل الدولار بشكل غير قانوني إلى إيران.

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