زلزال تركيا
"اتحاد الشركات" في تركيا يقدر خسائر الزلزال بنحو 84 مليار دولار
ويتوقع ارتفاع عجز الموازنة من 3.5% إلى 5.4% على الأقل
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قدر اتحاد الشركات والأعمال في تركيا، حجم خسائر الزلزال بنحو 84 مليار دولار.
وتوقع اتحاد الشركات ارتفاع عجز الموازنة من 3.5% إلى 5.4% على الأقل.
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وتأكد مقتل ما يزيد على 35 ألف شخص في شمال سوريا وجنوب تركيا بسبب زلازل قوية وقعت يوم الاثنين الماضي خلفت وراءها دمارا واسعا في أنحاء المنطقة.
وتعرضت آلاف البنايات بما في ذلك منازل ومستشفيات، فضلا عن طرق وخطوط أنابيب وبنية تحتية أخرى لأضرار جسيمة.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قد توقعت أن تتجاوز الخسائر الاقتصادية جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا "ملياري دولار" و"قد تبلغ 4 مليارات دولار أو أكثر".
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