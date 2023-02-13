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مشاهد من زلزال تركيا وسوريا - فرانس برس
مشاهد من زلزال تركيا
زلزال تركيا

بلومبرغ: تكاليف إعادة إعمار المناطق المنكوبة بتركيا قد تصل إلى 5.5% من الناتج المحلي

دبي - العربية.نت
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بلومبرغ: تكاليف إعادة إعمار المناطق المنكوبة بتركيا قد تصل إلى 5.5% من الناتج المحلي.

كان المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين، قال إن من غير المرجح أن يكون تأثير الزلزال الذي وقع الأسبوع الماضي على نمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بقوة ما أعقب زلزال 1999.

وأضاف محيي الدين، للصحافيين على هامش منتدى المالية العامة في الدول العربية في دبي يوم الأحد، أن استثمارات القطاعين العام والخاص في إعادة الإعمار قد تعطي دفعة لنمو الناتج الإجمالي المحلي بعد التأثير الأولي للكارثة على مدى الأشهر القليلة المقبلة.

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