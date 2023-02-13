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مضيق البوسفور
مضيق البوسفور
تركيا

تعليق حركة السفن بمضيق البوسفور التركي بسبب عملية إنقاذ سفينة

السفينة تعطلت بمنطقة شيلا على ساحل البحر الأسود يوم 5 فبراير

دبي - العربية.نت
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قالت وكالة تريبيكا للشحن إنه جرى تعليق حركة السفن بمضيق البوسفور التركي في كلا الاتجاهين اعتبارا من الساعة 1050 بتوقيت غرينتش، اليوم الاثنين، بسبب عملية لإنقاذ سفينة.

وأضافت الوكالة في بيان أن من المنتظر أن تصل السفينة "إم/في تي.كيو أوردو" بنهاية عملية الإنقاذ إلى المدخل الشمالي لميناء البوسفور في حوالي الساعة 1300 بتوقيت غرينتش.

وكانت السفينة تعطلت بمنطقة شيلا على ساحل البحر الأسود يوم الخامس من فبراير/شباط، وفق رويترز.

و"البوسفور" هو مضيق يصل بين البحر الأسود وبحر مرمرة، ويعتبر مع مضيق الدردنيل الحدود الجنوبية بين قارة آسيا وأوروبا، ويبلغ طوله 30 كم، ويتراوح عرضه بين (550 متر و3000 متر).

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