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رئيسة منظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو إيويلا (رويترز)
المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو إيويالا
اقتصاد

مديرة منظمة التجارة العالمية: إصلاح نظام تسوية المنازعات "أولوية"

معربة عن أملها في تحقيق ذلك

دبي – رويترز
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قالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو إيويالا، اليوم الاثنين إن إصلاح نظام تسوية المنازعات يمثل "أولوية".

وأضافت خلال القمة العالمية للحكومات في دبي "آمل أن يمكننا تحقيق ذلك".

تتخذ الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وعددها 164 دولة القرارات بالإجماع، مما يعني أن دولة واحدة يمكنها عرقلة التقدم، وغالبا ما تجري المفاوضات على مدى سنوات.

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