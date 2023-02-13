اقتصاد
مديرة منظمة التجارة العالمية: إصلاح نظام تسوية المنازعات "أولوية"
معربة عن أملها في تحقيق ذلك
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قالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو إيويالا، اليوم الاثنين إن إصلاح نظام تسوية المنازعات يمثل "أولوية".
وأضافت خلال القمة العالمية للحكومات في دبي "آمل أن يمكننا تحقيق ذلك".
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تتخذ الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وعددها 164 دولة القرارات بالإجماع، مما يعني أن دولة واحدة يمكنها عرقلة التقدم، وغالبا ما تجري المفاوضات على مدى سنوات.
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