مصر.. 10 أرقام بملف الاستثمار الأجنبي وتدفقات الدولار في 10 سنوات

كشف بيانات أعدتها "العربية.نت"، أن حصيلة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بلغت نحو 67.81 مليار دولار خلال الفترة من 2012 وحتى عام 2022.

فيما يتعلق بأهم 10 أرقام في هذا الملف، تشير البيانات الرسمية إلى أن حصيلة تدفقات الاستثمار الأجنبي بلغت خلال العام المالي 2012-2013 نحو 3.8 مليار دولار. ثم ارتفعت إلى نحو 4.61 مليار دولار خلال العام المالي 2013-2014.

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وخلال العام المالي 2014-2015، بلغت حصيلة تدفقات الاستثمار الأجنبي نحو 6.88 مليار دولار، ثم واصلت الارتفاع لتسجل نحو 8.1 مليار دولار خلال العام المالي 2015-2016.

لكن الحصيلة الإجمالية تراجعت إلى نحو 7.4 مليار دولار خلال العام المالي 2017-2018، ثم عادت إلى الصعود خلال العام المالي 2018-2019 لتسجل نحو 8.14 مليار دولار.

وفي العام المالي 2019-2020 بلغت حصيلة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المصرية نحو 9.01 مليار دولار. وبسبب جائحة كورونا وتداعياتها على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً، فقد تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر إلى نحو 5.85 مليار دولار. ثم واصلت التراجع خلال العام المالي 2020-2021 لتسجل نحو 5.12 مليار دولار.

وخلال العام المالي 2021-2022، عادت تدفقات الاستثمار الأجنبي الواردة لمصر إلى الارتفاع لتسجل نحو 8.9 مليار دولار، لتبلغ الحصيلة الإجمالية خلال السنوات العشر الماضية إلى نحو 67.81 مليار دولار.

على صعيد تدفقات العملة الصعبة والنقد الأجنبي، تشير البيانات الرسمية إلى تمكن مصر من جمع نحو 648.6 مليار دولار خلال الفترة من 2010 حتى 2020 عبر 5 مصادر فقط. وساهمت الصادرات المصرية في هذه الحصيلة بنحو 248.4 مليار دولار، بما يوازي نحو 38.3%. كما ساهمت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنحو 205.4 مليار دولار، بما يوازي نحو 31.66% من إجمالي حصيلة النقد الأجنبي.

ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد ساهم قطاع السياحة بنحو 82.8 مليار دولار، بما يوازي نحو 12.76%. كما ساهم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بما يوازي نحو 9% من تدفقات النقد الأجنبي. في حين ساهمت عائدات قناة السويس بنحو 53.27 مليار دولار بما يعادل نحو 8.2% من إجمالي حصيلة النقد الأجنبي لمصر خلال 10 سنوات.