العراق يتجه إلى بيع سلع غذائية بأسعار مدعومة للمواطنين
سيتم افتتاح جمعيات تعاونية كبيرة بجانبي الكرخ والرصافة في بغداد وبقية المحافظات
أعلنت وزارة التجارة العراقية عن توجهها لافتتاح جمعيات تعاونية كبيرة لدعم الفئات الفقيرة وحفاظاً على الأسعار.
وذكرت الوزارة في بيان أمس الأحد، أن وزير التجارة أثير داود الغريري أعلن عن قرب افتتاح جمعيات تعاونية كبيرة في بغداد والمحافظات بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وقال الناطق الرسمي لوزارة التجارة محمد حنون، إنه"سيتم افتتاح جمعيات تعاونية كبيرة بجانبي الكرخ والرصافة في بغداد وبقية المحافظات، تباع فيها جميع المواد الغذائية من اللحوم الحمراء والدجاج والأجبان بأسعار مدعومة وبسعر الكلفة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأكد حنون، أن"افتتاح هذه الجمعيات يهدف إلى دعم المواطن العراقي والفئات الفقيرة وللمحافظة على الأسعار في الأسواق المحلية بمناسبة شهر رمضان المبارك وتوجيهات رئيس الوزراء بتوفير جميع المواد الغذائية إلى المواطنين".
ولفت إلى أن "وزارة التجارة، كانت قد أطلقت حملة كبرى لتسيير شاحنات محملة بمواد الطحين والحليب وبيض المائدة والدجاج إلى منافذ الوزارة لبيعها إلى المواطنين بأسعار مدعومة".
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