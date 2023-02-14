تضخم
ارتفاع معدلات التضخم في أميركا 0.5% خلال يناير
تحت ضغط جزئي من ارتفاع أسعار البنزين
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أعلنت وزارة العمل الأميركية اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع 0.5%، الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.1 في ديسمبر/كانون الأول.
وجاءت زيادة التضخم على أساس شهري متأثرة جزئيا بارتفاع أسعار البنزين التي زادت 3.6%، في يناير كانون الثاني، وفقا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
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وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4%، الشهر الماضي، وهي النسبة نفسها التي ارتفع بها في ديسمبر/كانون الأول.
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