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اتفاقية بين السعودية وأستراليا
جانب من توقيع الاتفاقية
اقتصاد

السعودية وأستراليا توقعان اتفاقية لتعزيز التجارة والاستثمار

خلال ملتقى الأعمال السعودي الأسترالي

دبي - العربية.نت
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وقعت السعودية وأستراليا عددا من الاتفاقيات التجارية، خلال ملتقى الأعمال السعودي الأسترالي الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية يوم الاثنين، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمستثمرين من البلدين.

وتهدف الاتفاقيات الموقعة بين اتحاد الغرف ومنتدى الأعمال الأسترالي إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين المملكة وأستراليا وتبادل المعلومات عن الأسواق والفرص الاستثمارية المتاحة في كلا الدولتين.

وقال نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية فايز الشعيلي خلال كلمته في الملتقى، إن المنتجات الزراعية والحيوانية تمثل 70% من الواردات الأسترالية للمملكة، وأن متوسط حجم التبادل التجاري السعودي الأسترالي خلال الفترة 2017-2021 لم يتجاوز 0.4% من إجمالي حجم تجارة المملكة الخارجية، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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من جهته أكد سفير أستراليا لدى المملكة مارك دونفان أن رؤية المملكة 2030 تمثل نقطة انطلاق قوية للتعاون الاقتصادي بين البلدين، وأن السعودية لديها قدرات كبيرة للريادة العالمية في قطاع التعدين متطلعاً لتعاون أكبر في هذا القطاع، فضلاً عن قطاعات الزراعة والصحة والتعليم والأمن الغذائي.

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