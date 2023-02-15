"صندوق الاستثمارات" يرفع حصته في "نينتندو" لألعاب الفيديو لـ7.08%

قالت شركة "نينتندو" المحدودة اليوم الأربعاء، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي رفع حصته في "نينتندو" اليابانية لألعاب الفيديو من 6.07% إلى 7.08%.

وفي يناير الماضي رفع صندوق الاستثمارات العامة حصته في "نينتندو" من 5.01% إلى 6.07%.

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صندوق الاستثمارات العامة يضخ مزيدا من الأموال في شركات تكنولوجيا آسيوية

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد استحوذ مؤخرا على حصص في شركات ألعاب الفيديو "نيكسون" و"كابكوم" و"كوي تيكمو" اليابانية.

وقام صندوق الاستثمارات العامة السعودي مؤخرا بضخ المزيد من الاستثمارات في شركات التكنولوجيا الآسيوية، حيث شارك في كوريا بتمويل ما قبل الطرح لشركة Kakao Entertainment التي تدير مجموعة تطبيقات تنشر عروض الرسوم المتحركة والروايات الشهيرة عبر الإنترنت والتي جمعت 930 مليون دولار من مستثمرين.

وقالت الشركة، وهي وحدة تابعة لشركة "كاكاو" الكورية العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي، في يناير الماضي، إنها جمعت 1.2 تريليون وون من خلال إصدار حوالي 2.26 مليون سهم بسعر 255116 وون لكلٍ من صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة Pwarp Investment ومقرها سنغافورة في واحدة من أكبر جولات التمويل على الإطلاق في كوريا الجنوبية.

وستستخدم Kakao Entertainment، رأس المال لتوسيع محتواها. وأنتجت الشركة قائمة من العروض لشركة Netflix Inc، مستفيدة من الاهتمام المتزايد بالمحتوى الكوري من "K-pop" إلى الأفلام منذ ظهور "Squid Game".

صندوق الاستثمارات العامة يضخ مليار دولار في شركة ألعاب سويدية

ومحليا؛ أعلن صندوق الاستثمارات العامة أمس الثلاثاء، عن استثمار ما تصل قيمته الإجمالية إلى 5 مليارات ريال عن طريق الاكتتاب في أسهم جديدة من خلال زيادة رأس مال تمثل حصص أقلية في أربع شركات وطنية تعمل في مجال خدمات البناء والتشييد، وهي: "شركة نسما وشركاهم للمقاولات"، و"شركة السيف مهندسون مقاولون" و"شركة البواني القابضة"، و"شركة المباني مقاولون عامون"، الأمر الذي سيسهم في تمكين قطاع خدمات البناء والتشييد، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية والتوريـد لمختلف المشاريع الحالية والمستقبلية في المملكة.