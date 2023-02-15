ماسك: نعمل على الوصول إلى مستوى عالٍ من تحديد الهوية لمستخدمي تويتر

قال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إيلون ماسك، إن تويتر يعمل على الوصول إلى مستوى عالٍ من تحديد الهوية لمستخدمي المنصة.

وأضاف ماسك، اليوم الأربعاء خلال القمة العالمية للحكومات في دبي: "نريد أن نضمن لمستخدمي تويتر أفضل استفادة من المنصة".

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وتابع: "ننظر إلى الانتقادات لمنصة تويتر ونحاول الاستفادة منها".

وأشار إلى أنه قد يعلن عن تعيين مدير تنفيذي لمنصة تويتر بنهاية العام الجاري.

وأوضح أن التعاون بين الحكومات لا يزال سلبيا والإنسانية تواجه وقتا صعبا، داعياً إلى الحفاظ على تنوع الحضارات والتخلي عن النزاعات والسلاح.

وقال ماسك، إن الذكاء الاصطناعي يحرز مزيدا من التقدم وأصبح من السهل الوصول إليه، وتطوره سيكون مفيدا للبشرية لكن الرقابة ضرورية لتجنب سلبياته، ويجب أن يخضع استخدامه للإشراف الرقابي.

وأشار إلى أن السيارات العاملة بالذكاء الاصطناعي أصبحت أكثر أمانا من ذي قبل، إلا أن العالم لا يولي اهتماما كبيرا بدرجات الأمان في استخدام الذكاء الاصطناعي، محذراً من استخدامه في تطوير أسلحة نووية لأنه سلاح ذو حدين.

وبشأن النفط، قال رئيس تويتر، إن التخلص من الوقود الأحفوري قد يستغرق من 20 إلى 30 عاما.