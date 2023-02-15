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البطالة في مصر التضخم (AP) مناسبة
البطالة في مصر التضخم (AP)
اقتصاد مصر

معدل البطالة في مصر ينخفض إلى 7.2% في الربع الرابع

كان المعدل يبلغ 7.4% في الربع الثالث من 2022

القاهرة - رويترز
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قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، إن معدل البطالة في مصر بلغ 7.2% خلال الربع الرابع من 2022 في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول انخفاضا من 7.4% في الربع السابق.

كان جهاز الإحصاء المصري أعلن عن ارتفاع معدل البطالة في مصر إلى 7.4% من إجمالي قوة العمل في الربع الثالث من 2022، ارتفاعا من 7.2% في الربع السابق.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، هالة السعيد، أن بلادها تعمل على إصلاحات لجذب الاستثمارات الأجنبية وتأمين الاستقرار للسوق.

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وقالت السعيد خلال ندوة "العربية" في دافوس، إن الاقتصاد المصري حقق العام الماضي نموا بـ 6.6%، متوقعة تحقيق نمو هذا العام بـ5%.

وأضافت: "ما هو مهم هو أن النمو الاقتصادي ضروري، لكنه ليس كافيا، حيث عليك معرفة من أين يأتي هذا النمو وأي قطاعات أثرت عليه وهل أثر ذلك على التوظيف أم لا".

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