معدل البطالة في مصر ينخفض إلى 7.2% في الربع الرابع

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، إن معدل البطالة في مصر بلغ 7.2% خلال الربع الرابع من 2022 في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول انخفاضا من 7.4% في الربع السابق.

كان جهاز الإحصاء المصري أعلن عن ارتفاع معدل البطالة في مصر إلى 7.4% من إجمالي قوة العمل في الربع الثالث من 2022، ارتفاعا من 7.2% في الربع السابق.

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وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، هالة السعيد، أن بلادها تعمل على إصلاحات لجذب الاستثمارات الأجنبية وتأمين الاستقرار للسوق.

وقالت السعيد خلال ندوة "العربية" في دافوس، إن الاقتصاد المصري حقق العام الماضي نموا بـ 6.6%، متوقعة تحقيق نمو هذا العام بـ5%.

وأضافت: "ما هو مهم هو أن النمو الاقتصادي ضروري، لكنه ليس كافيا، حيث عليك معرفة من أين يأتي هذا النمو وأي قطاعات أثرت عليه وهل أثر ذلك على التوظيف أم لا".