"موانئ" السعودية تحقق زيادة 24% في حاويات المناولة خلال يناير 2023

حققت الموانئ السعودية التي تُشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ"؛ ارتفاعًا في أعداد حاويات المُناولة خلال شهر يناير لعام 2023 نسبته 24.05% لتصل إلى 694.803 حاويات قياسية؛ مقارنة بـ 560.084 حاوية خلال نفس الشهر من عام 2022.

وشهدت أعداد الحاويات الصادرة خلال شهر يناير 2023 ارتفاعًا نسبته 17.80% لتصل إلى 206.177 حاوية مقارنة بـ 175.021 حاوية في نفس الفترة من عام 2022، كما سجلت الحاويات الواردة زيادة نسبتها 26.08% لتصل إلى 220.119 حاوية مقارنة بـ 174.582 حاوية في عام 2022.

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وارتفعت عمليات المسافنة خلال شهر يناير 2023 بنسبة 27.57% لتصل إلى 268.507 حاويات مقابل 210.481 حاوية في الشهر المقابل من عام 2022؛ وذلك نتيجة لتقديم أعلى مستويات الخدمات اللوجستية، واستخدام تقنيات حديثة للتشغيل عن بُعد، إضافة إلى عقد شراكات إستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، وتم إطلاق 9 خدمات ملاحية جديدة خلال العام، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وناولت الموانئ السعودية نحو 26.360.132 طنًا من البضائع خلال شهر يناير لعام 2023 بارتفاع نسبته 9.55% مقارنة بنفس الشهر من عام 2022 الذي سجل 24.061.871 طنًا.

وزادت البضائع السائبة الصلبة بنسبة 3,95% لتصل إلى 4.035.580 طنًا مقارنة بـ 3.882.371 طنًا في 2022، كما شهدت البضائع السائبة السائلة زيادة نسبتها 5.55% لتصل إلى 14.455.664 طنًا مقارنة بـ 13.695.645 طنًا في 2022، فيما سجلت البضائع العامة انخفاضًا نسبة 4.87% مقارنة بنفس الفترة لعام 2022 لتصل إلى 467.665 طنًا.

وعززت الموانئ السعودية منظومة الأمن الغذائي خلال شهر يناير لعام 2023 بمناولة 2.092.676 طنًا من المواد الغذائية بزيادة 12.48% عن الشهر المقابل في عام 2022 الذي سجل 1.860.491 طنًا.

كما شهدت الموانئ تفريغ 387.074 رأس ماشية بزيادة 207.04% عن شهر يناير لعام 2022 الذي سجل 126.066 رأس ماشية تلبية لاحتياجات السوق المحلية.

وسجل شهر يناير لعام 2023 دخول 100.365 سيارة بزيادة 63.90% مقارنة بالفترة المقابلة في عام 2022 التي حققت 61.237 سيارة.

كما شهدت الحركة الملاحية زيادة نسبتها 13.45% مسجلة 1004 سفن مقارنة بـ885 سفينة في عام 2022، وأيضا استقبلت الموانئ السعودية 99.132 راكبًا بزيادة 27.22% عن الشهر المقابل في عام 2022 الذي سجل 77.919 راكبًا.