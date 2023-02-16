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انهيار 41 ألف مبنى سكني جراء زلزال تركيا
آثار زلزال تركيا
زلزال تركيا

الأمم المتحدة توجه نداء لجمع مليار دولار لمنكوبي الزلزال في تركيا

تهدف لمساعدة أكثر من 5 ملايين شخص على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة

دبي - العربية.نت
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ناشدت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، جمع أكثر من مليار دولار لمساعدة أكثر من 5 ملايين شخص في تركيا على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة في أعقاب الزلزال المدمر الذي وقع هذا الشهر والذي أودى بحياة أكثر من 36 ألف شخص في جنوب البلاد.

وقال مارتن غريفيث منسق الأمم المتحدة للمساعدات الذي زار تركيا الأسبوع الماضي إن المواطنين "يعانون حزنا لا يوصف".

وأوضح: "يجب أن نقف معهم في أحلك أوقاتهم ونضمن حصولهم على الدعم الذي يحتاجون إليه".

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