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طلبات إعانة البطالة
طلبات إعانة البطالة
اقتصاد أميركا

تراجع غير متوقع لطلبات إعانة البطالة بأميركا الأسبوع الماضي

انخفضت طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى عند 194 ألفا للأسبوع المنتهي في 11 فبراير

واشنطن - رويترز
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انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة على غير المتوقع الأسبوع الماضي، مما يعطي مزيدا من المؤشرات على مرونة الاقتصاد على الرغم من تشديد السياسة النقدية.

وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، إن طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى تراجعت ألفا إلى وتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية عند 194 ألفا للأسبوع المنتهي في 11 فبراير/شباط.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا 200 ألف طلب في ذلك الأسبوع.

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