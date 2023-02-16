تونس تطرح مناقصة لشراء القمح اللين والشعير

قال تجار أوروبيون اليوم الخميس، إن ديوان الحبوب التونسي طرح مناقصة دولية لشراء نحو 100 ألف طن من القمح اللين و75 ألف طن من علف الشعير.

وآخر موعد لتقديم عروض الأسعار في المناقصة غدا الجمعة 17 فبراير/شباط.

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ويمكن توريد الحبوب من مناشئ اختيارية.

وتم طلب القمح على أربع شحنات كل منها 25 ألف طن وعلف الشعير على 3 شحنات كل منها 25 ألف طن.

وطلبت المناقصة الشحن في الفترة بين الأول والثلاثين من مارس/آذار بحسب المنشأ.