اقتصاد تونس
تونس تطرح مناقصة لشراء القمح اللين والشعير
أكدت أن آخر موعد لتقديم عروض الأسعار في المناقصة 17 فبراير
وضع القراءة
100% حجم الخط
قال تجار أوروبيون اليوم الخميس، إن ديوان الحبوب التونسي طرح مناقصة دولية لشراء نحو 100 ألف طن من القمح اللين و75 ألف طن من علف الشعير.
وآخر موعد لتقديم عروض الأسعار في المناقصة غدا الجمعة 17 فبراير/شباط.
مادة اعلانية
ويمكن توريد الحبوب من مناشئ اختيارية.
وتم طلب القمح على أربع شحنات كل منها 25 ألف طن وعلف الشعير على 3 شحنات كل منها 25 ألف طن.
وطلبت المناقصة الشحن في الفترة بين الأول والثلاثين من مارس/آذار بحسب المنشأ.
اقرأ أيضاً
-
هل تتجدد عروض الاستحواذ على المجموعة المالية المصرية "هيرمس"؟شهدت مؤشرات البورصة المصرية تحقيق مكاسب جيدة في تعاملات اليوم الخميس، بدعم من الأسهم القيادية مثل البنك التجاري الدولي والمجموعة المالية هيرمس.وأنهت ... أسواق العربية 1230
-
مصادر للعربية: أول شريحة من الصكوك المصرية ستكون مضمونة بأصول عقاريةالعائد بعد خفض التصنيف السيادي سيكون تم تعديله بين 6.5 و7.5% قصص اقتصادية
-
ولي العهد السعودي يطلق مشروع المربع الجديد في الرياض كأكبر داون تاون حديث عالميايسهم في دعم الناتج المحلي غير النفطي بما يصل إلى 180 مليار ريال شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية