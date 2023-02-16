مصدر: تبرعات "المركزي التركي" لضحايا الزلزال ستُدفع من أرباحه السنوية

قال مصدر مطلع بالبنك المركزي التركي، إن تبرعات البنك البالغة 30 مليار ليرة (1.6 مليار دولار) للمناطق المتضررة من الزلزال ستُدفع من أرباح البنك العام الماضي.

وأطلقت تركيا حملة تبرعات لضحايا الزلزال وجمعت في بث مباشر مساء أمس الأربعاء أكثر من 115 مليار ليرة (6 مليارات دولار) من الأفراد والشركات.

مادة اعلانية

ويحول البنك المركزي أرباحه عن العام السابق إلى الخزانة العامة في شهر أبريل/نيسان من كل عام.

ولم يعلن البنك بعد عن أرباحه السنوية لكن اقتصاديين حسبوا من بيانات أولية أن البنك حقق أرباحا العام الماضي تتراوح بين 40 و50 مليار ليرة.