اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية
شعار المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية
اقتصاد السعودية

السعودية تجمع 3.67 مليار ريال من إصدارات الصكوك المحلية لشهر فبراير

مكملاً تمويل احتياجات إعادة التمويل لعام 2023 مع النظر بإمكانية الدخول في عمليات تمويلية إضافية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر فبراير 2023م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.

وذكر المركز في بيان، أن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب وصل إلى نحو 3.713 مليار ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 3.657 مليار ريال.

وبحسب البيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدين فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 3.225 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2031م، وبلغت الشريحة الثانية 433 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2037م.

إيلون ماسك يحذر من خطر يهدد الحضارة.. كان أحد مؤسسيه قصص اقتصادية إيلون ماسك إيلون ماسك يحذر من خطر يهدد الحضارة.. كان أحد مؤسسيه

وبهذا الإصدار، أوضح المركز إكماله لتمويل احتياجات إعادة تمويل أصل الدين المستحق لعام 2023م، والاستمرار، وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة، بالنظر في إمكانيـة الدخول في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي وحسب أوضاع السوق عبر القنوات التمويلية المتاحة سواء محلياً أو دولياً من خلال أسواق الدين والتمويل الحكومي البديل؛ وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، إضافة إلى تمويـل المشـاريع الرأسـمالية والبنية التحتية التي من شأنها الإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي مع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الهزات الارتدادية لم تنته في تركيا.. وعالم يتوقع زلزالا قويا خلال الأيام المقبلة الهزات الارتدادية لم تنته في تركيا.. وعالم يتوقع زلزالا قويا خلال الأيام المقبلة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط