"ساما" يرخص لشركة جديدة في نشاط تحصيل ديون جهات التمويل
تأتي هذه الخطوة بهدف تمكين قطاع التمويل والأنشطة المساندة له
أعلن البنك المركزي السعودي الترخيص لشركة جديدة لممارسة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل، وهي: شركة ماني، وذلك في ضوء قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل.
وتأتي هذه الخطوة، انطلاقا من دور البنك المركزي السعودي الداعم لتمكين قطاع التمويل والأنشطة المساندة له.
وفي هذا الصدد، دعا البنك المركزي السعودي الراغبين في الحصول على ترخيص لممارسة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل إلى الاطلاع على قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل والإرشادات والنماذج الخاصة بطلب الترخيص، والمنشورة عبر الموقع الإلكتروني، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وشدد البنك المركزي السعودي في الوقت نفسه، على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قِبل البنك المركزي، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.
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