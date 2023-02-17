التضخم في ألمانيا يرتفع أكثر من المتوقع خلال يناير

ارتفعت أسعار المنتجين في ألمانيا بأكثر من المتوقع في يناير/كانون الثاني على الرغم من تراجع معدل الزيادة للشهر الرابع على التوالي، مما يشير إلى أن التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا قد يبدأ في التراجع.

وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي أن أسعار المنتجين للمنتجات الصناعية ارتفعت 17.8%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وذلك مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة قدرها 16.4%.

مادة اعلانية

ومقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول 2022، انخفضت الأسعار 1.0%، وهو ما يزيد على متوسط توقعات المحللين بارتفاع قدره 1.6%.

وكانت أسعار الطاقة مسؤولة إلى حد كبير عن الزيادة على أساس سنوي، إذ ارتفعت 32.9%، على أساس سنوي.

والأرقام الخاصة بشهر يناير أولية ومن المتوقع أن يتم تعديلها، لأنها لا تأخذ في الاعتبار إجراءات لمساعدة المستهلكين والشركات في فواتير الغاز والكهرباء، والتي سيتم دفعها في مارس/آذار وتغطي شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط بأثر رجعي.

وسيتم نشر الأرقام المعدلة لأسعار المنتجين في الشهرين الأولين من العام مع النتائج الأولية لشهر مارس/آذار.