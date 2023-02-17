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أثناء توقيع اتفاقية وزارة الاستثمار السعودية مع "شركة بيور سلمون"
اقتصاد

وزارة الاستثمار: إقامة مشروع كبير لاستزراع سمك السلمون في السعودية

تبلغ قيمة الاستثمار 1.9 مليار ريال

دبي - العربية.نت
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وقعّت وزارة الاستثمار السعودية اتفاقية استثمارية مع "شركة بيور سلمون" وذلك بالتعاون مع وزارتي الصناعة والثروة المعدنية والزراعة.

تهدف الاتفاقية إلى إقامة أحد أكبر المشاريع لاستزراع سمك السلمون على مستوى العالم في السعودية، وذلك باستخدام تقنية (RAS).

وتبلغ قيمة الاستثمار 1.9 مليار ريال.

وقالت وزارة الاستثمار السعودية إن المشروع سيسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي، وتصدير الفائض إلى الأسواق العالمية، بالاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة.

وبعد استلام الرخصة الاستثمارية تم تسليم الرخصة التشغيلية للشركة من قبل البرنامج الوطني للثروة الحيوانية والسمكية إيذاناً ببدء أعمالها في المملكة.

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