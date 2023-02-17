وزارة الاستثمار: إقامة مشروع كبير لاستزراع سمك السلمون في السعودية

وقعّت وزارة الاستثمار السعودية اتفاقية استثمارية مع "شركة بيور سلمون" وذلك بالتعاون مع وزارتي الصناعة والثروة المعدنية والزراعة.

تهدف الاتفاقية إلى إقامة أحد أكبر المشاريع لاستزراع سمك السلمون على مستوى العالم في السعودية، وذلك باستخدام تقنية (RAS).

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وتبلغ قيمة الاستثمار 1.9 مليار ريال.

وقعّت #وزارة_الاستثمار اتفاقية استثمارية مع "شركة بيور سلمون" وذلك بالتعاون مع @mimgov و @MEWA_KSA والتي تهدف إلى إقامة أحد أكبر المشاريع لاستزراع سمك السلمون على مستوى العالم في السعودية، وذلك باستخدام تقنية (RAS)، وتبلغ قيمة الاستثمار 1,9 مليار ريال سعودي pic.twitter.com/PdBXqSvPxs — وزارة الاستثمار (@MISA) February 16, 2023

وقالت وزارة الاستثمار السعودية إن المشروع سيسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي، وتصدير الفائض إلى الأسواق العالمية، بالاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة.

وبعد استلام الرخصة الاستثمارية تم تسليم الرخصة التشغيلية للشركة من قبل البرنامج الوطني للثروة الحيوانية والسمكية إيذاناً ببدء أعمالها في المملكة.