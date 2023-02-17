تعيين البنيان رئيساً لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية
أصدر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قراراً بتعيين يوسف بن عبدالله البنيان رئيساً لمجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وكان محمد بن مزيد التويجري يشغل منصب رئيس مجلس إدارة البنك المكلف سابقاً.
ويشغل "البنيان" منصب وزير التعليم حالياً وقد شغل سابقاً عدة مناصب منها: نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، والرئيس التنفيذي لها، ونائب الرئيس التنفيذي للمالية، وكذلك نائب الرئيس التنفيذي لوحدة العمل الاستراتيجية للكيماويات، إلى جانب عضويته في العديد من مجالس الإدارات في عدد من الشركات والهيئات واللجان.
يذكر أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة أنشئ بقرار مجلس الوزراء رقم (376) وتاريخ 4 / 7 / 1442هـ الموافق 16 / 2 / 2021م، وصدر نظامه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 8 / 4 / 1444هـ الموافق 2 / 11 / 2022م كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، الذي يهدف إلى زيادة إجمالي محفظة القروض للقطاع المالي وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز مساهمة المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي المهم.
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