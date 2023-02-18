أمين عام الأمم المتحدة: الحرب في أوكرانيا أثرت سلبا على اقتصاد أفريقيا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بداية القمة السنوية للاتحاد الأفريقي في أديس ابابا، إن الحرب في أوكرانيا أثرت سلبا على اقتصاد أفريقيا.

وأضاف غوتيريش، أن إفريقيا واجهت "اختبارات هائلة ... على كل الجبهات تقريبًا" ، مضيفًا أن القارة تتحمل وطأة أزمات متعددة لم يكن لها دور في حدوثها، بما في ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا والتغير المناخي.

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وقال "إن الظلم الوحشي للتغير المناخي يتجلى بشكل كامل مع كل فيضان وجفاف ومجاعة وموجة حارة تتعرض لها هذه القارة".