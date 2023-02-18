اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش - رويترز
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
أفريقيا

أمين عام الأمم المتحدة: الحرب في أوكرانيا أثرت سلبا على اقتصاد أفريقيا

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بداية القمة السنوية للاتحاد الأفريقي في أديس ابابا، إن الحرب في أوكرانيا أثرت سلبا على اقتصاد أفريقيا.

وأضاف غوتيريش، أن إفريقيا واجهت "اختبارات هائلة ... على كل الجبهات تقريبًا" ، مضيفًا أن القارة تتحمل وطأة أزمات متعددة لم يكن لها دور في حدوثها، بما في ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا والتغير المناخي.

وقال "إن الظلم الوحشي للتغير المناخي يتجلى بشكل كامل مع كل فيضان وجفاف ومجاعة وموجة حارة تتعرض لها هذه القارة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
فيروس ماربورغ يتفشى في إفريقيا.. وقد يتحول لجائحة فيروس ماربورغ يتفشى في إفريقيا.. وقد يتحول لجائحة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط