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وزير إماراتي: حجم التجارة غير النفطية مع الهند نحو 50 مليار دولار في 2022

وقع البلدان اتفاقية "الشراكة الاقتصادية الشاملة"

دبي - العربية.نت
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قال وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات ثاني الزيودي، اليوم السبت، إن حجم التجارة غير النفطية لبلاده مع الهند بلغ 50 مليار دولار تقريبا في 2022.

وأضاف الزيودي عبر تويتر أن نمو التجارة غير النفطية بين البلدين اللذين وصفهما بأنهما "اثنان من أسرع الاقتصادات نموا في العالم" بلغ 10%.

كانت الإمارات وقعت مع الهند قبل عام تقريبا اتفاقية "الشراكة الاقتصادية الشاملة" لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

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