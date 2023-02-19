اقتصاد مصر
مصر تلغي التسعيرة الجبرية للأرز الأبيض قبل شهر من انتهاء المهلة المقررة
المهلة كانت من المقرر أن تنتهي في منتصف مارس المقبل
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قررت الحكومة المصرية إلغاء التسعيرة الجبرية للأرز الأبيض قبل شهر من انتهاء المهلة المقررة لذلك.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء المصري حدّد في سبتمبر الماضي ولمدة 3 أشهر، أسعار الأرز بالأسواق بما لا يزيد على 18 جنيهاً لكيلو الأرز الأبيض الفاخر الذي لا تزيد فيه نسبة الكسر على 3% المعبأ، وبما لا يتجاوز 15 جنيهاً للأرز بالمواصفات عينها لكن غير المعبأ، على ألاّ يزيد عن 12 جنيهاً للكيلو الذي تزيد به نسبة الكسر.
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وتم في ديسمبر 2022، مد العمل بالقرار لثلاثة أشهر أخرى كان من المنتظر تنتهي في منتصف مارس المقبل.
تمّ توقيع القرار الجديد يوم الخميس 16 فبراير الجاري، وتم النشر بالجريدة الرسمية أمس.
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