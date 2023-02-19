وزير الخارجية: نتوقع تحقيق الاقتصاد السعودي معدلات نمو مماثلة لـ2022 بالسنوات المقبلة

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إن اقتصاد المملكة كان الأسرع نموا في العالم خلال عام 2022.

وأوضح بن فرحان، على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2023 في جمهورية ألمانيا الاتحادية، أنه للمرة الأولى تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 2 تريليون دولار.

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وأضاف لدينا الكثير من الزخم الإيجابي في المنطقة، حيث نتوقع في السنوات الخمس المقبلة أن يستمر النمو بمعدلات مماثلة.

وأشار إلى أن ذلك يؤثر أيضا على دول المنطقة وسيكون له تأثير إيجابي كبير، ويساهم في تجاوز التحديات.

كانت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 5.4% في الربع الرابع من العام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021.

وأوضحت الهيئة، أن هذا النمو يرجع إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.2%، إضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية بمقدار 6.1%، كما حققت أنشطة الخدمات الحكومية ارتفاًعا قدره 1.8%.

ووفقا لبيانات الهيئة، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا في السعودية، ارتفاعا قدره 1.5% في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بالربع السابق من العام نفسه (2022).

ويرجع هذا الارتفاع إلى النمو الذي شهدته الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.7%، فضلا عن ارتفاع أنشطة الخدمات الحكومية بمقدار 0.5%، في حين حققت الأنشطة النفطية انخفاضا قدره 0.3%.

وخلال العام الماضي 2022، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 8.7% مقارنة بالعام السابق 2021.

ويعود ذلك إلى نمو الأنشطة النفطية بمعدل 15.4%، فيما حققت الأنشطة غير النفطية معدل نمو قدره 5.4%، إضافة إلى نمو أنشطة الخدمات الحكومية بمقدار 2.2%.