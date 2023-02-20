اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
موسكو روسيا اقتصاد مناسبة ( أ ب )
موسكو
اقتصاد روسيا

اقتصاد روسيا ينكمش 2.1% في عام 2022 بأفضل من التوقعات

قياسا على توقعات سابقة لوزارة الاقتصاد بانكماش 12%

موسكو - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت هيئة الإحصاء الاتحادية الروسية اليوم الاثنين إن الاقتصاد الروسي انكمش 2.1% العام الماضي، مقارنة بتسجيل نمو 5.6% على أساس سنوي في عام 2021.

وأشارت الهيئة إلى أن الانكماش جاء متأثرا بتداعيات قرار موسكو إرسال عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا في فبراير/شباط العام الماضي.

وجاء التقدير الأول للناتج المحلي الإجمالي الروسي الذي نشرته هيئة الإحصاء الاتحادية (روستات) لعام 2022 أفضل بشكل ملحوظ من التوقعات التي أعلنت في أعقاب بدء الصراع.

بوتين: أخفقت الرهانات على انهيار اقتصاد روسيا بسبب العقوبات اقتصاد اقتصاد روسيا بوتين: أخفقت الرهانات على انهيار اقتصاد روسيا بسبب العقوبات

وتوقعت وزارة الاقتصاد في وقت ما أن ينكمش الاقتصاد أكثر من 12% العام الماضي، ما يتجاوز أزمات الإنتاج التي سجلت في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي وأثناء الأزمة المالية عام 1998.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
روبوت مايكروسوفت "سيدني": أنا إنسان وأرغب في أن أكون على قيد الحياة روبوت مايكروسوفت "سيدني": أنا إنسان وأرغب في أن أكون على قيد الحياة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط