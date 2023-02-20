اقتصاد روسيا
اقتصاد روسيا ينكمش 2.1% في عام 2022 بأفضل من التوقعات
قياسا على توقعات سابقة لوزارة الاقتصاد بانكماش 12%
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قالت هيئة الإحصاء الاتحادية الروسية اليوم الاثنين إن الاقتصاد الروسي انكمش 2.1% العام الماضي، مقارنة بتسجيل نمو 5.6% على أساس سنوي في عام 2021.
وأشارت الهيئة إلى أن الانكماش جاء متأثرا بتداعيات قرار موسكو إرسال عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا في فبراير/شباط العام الماضي.
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وجاء التقدير الأول للناتج المحلي الإجمالي الروسي الذي نشرته هيئة الإحصاء الاتحادية (روستات) لعام 2022 أفضل بشكل ملحوظ من التوقعات التي أعلنت في أعقاب بدء الصراع.
وتوقعت وزارة الاقتصاد في وقت ما أن ينكمش الاقتصاد أكثر من 12% العام الماضي، ما يتجاوز أزمات الإنتاج التي سجلت في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي وأثناء الأزمة المالية عام 1998.
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