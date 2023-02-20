السعودية توقع مشروعات لمتضرري زلزال تركيا وسوريا بقيمة 183 مليون ريال

قال التلفزيون السعودي، اليوم الاثنين، إن المملكة وقعت عقود مشاريع لصالح متضرري زلزال تركيا وسوريا بأكثر من 183 مليون ريال سعودي (48.8 مليون دولار).

تتطلب إعادة بناء المنطقة الشاسعة التي دمرها زلزال في تركيا ترميم مليون مبنى، بالإضافة إلى تكلفتها عشرات المليارات من الدولارات، وفقًا للتقديرات الأولية لعملية إعادة الإعمار "الهائلة".

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بينما لا يزال يتم حصر الخسائر الكاملة للزلزال، بدأت السلطات المحلية ومخططو المدن في تقييم ما يُرجح أن يكون أكبر جهد لإعادة الإعمار في تركيا منذ تأسيس الجمهورية في عام 1923.

قال رئيس غرفة المهندسين المعماريين في اتحاد غرف المهندسين والمعماريين الأتراك أيوب موهجو، إن نصف المباني البالغ عددها 3.4 مليون مبنى في المنطقة المتضررة بجنوب تركيا قد تحتاج إلى الهدم، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" واطلعت عليه "العربية.نت".

وأضاف: "من أجل إعادة بناء هذه المنازل، يتعين عليك أيضًا بناء البنية التحتية والمرافق العامة، حتى نتمكن من التحدث عن التكلفة التقديرية الأولية البالغة 100 مليار دولار لإعادة الإعمار"، مقدمًا حسابًا تقريبيًا للتكلفة المالية.

كما اقترح عمدة مدينة أنطاكيا التاريخية التي ضربها زلزال 6 فبراير، لوتفو سافاش، إعادة بناء تصل إلى 100 مليار دولار. لا تزال التقديرات تختلف اختلافًا كبيرًا نظرًا لمحدودية المعلومات حول حجم الضرر. وضع أحد المتخصصين في نمذجة الكوارث، والذي طلب عدم ذكر اسمه، تكلفة إعادة الإعمار في نطاق يتراوح بين 10 مليارات دولار و50 مليار دولار.