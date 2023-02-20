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الريال الإيراني والدولار
الريال الإيراني والدولار
اقتصاد إيران

الريال الإيراني يسجل مستوى منخفضاً جديداً مقابل الدولار

الدولار الأميركي يساوي 501300 ريال

دبي - رويترز
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كشفت بيانات موقع بونباست، أن العملة الإيرانية تهوي إلى مستوى قياسي أمام الدولار الأميركي وتسجل 501300 ريال.

ويشهد سعر الدولار الأميركي في السوق الحرة (السوداء) الإيرانية ارتفاعا قياسيا، مع استمرار الاضطرابات وتزايد عزلة البلاد وسط الانتقادات الغربية للإجراءات الأمنية الصارمة التي تتخذها إيران وعلاقاتها مع روسيا.

وتشكل الاضطرابات أحد أكبر التحديات للنظام الحاكم في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

الريال الإيراني يسجل مستوى منخفضا جديدا وسط الاضطرابات والعزلة اقتصاد اقتصاد إيران الريال الإيراني يسجل مستوى منخفضا جديدا وسط الاضطرابات والعزلة

ويأتي تراجع العملة الإيرانية رغم الخطوات الأخيرة التي اتخذها النظام، ومنها تعيين محمد رضا فرزين محافظا جديدا للبنك المركزي في 30 ديسمبر 2022، بعدما وصلت قيمة العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار، وذلك في خضم احتجاجات حاشدة وعقوبات غربية متواصلة.

وبعد سنوات من العقوبات الغربية بسبب برنامج إيران النووي، تم تداول الريال عند 315 ألف ريال للدولار عندما اندلعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.

واشتعلت الاحتجاجات بوفاة شابة كردية في حجز "شرطة الأخلاق" بالبلاد. وتفاقمت التظاهرات سريعا وتحولت إلى دعوات لإنهاء أكثر من 4 عقود من حكم الملالي.

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