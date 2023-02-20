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حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
مصرف لبنان

حاكم مصرف لبنان المركزي يقول إنه قرر ترك المنصب عند انتهاء فترته الحالية

قال إنه لم يُطلب منه العمل لفترة جديدة ويرى أن الفترة الماضية كافية

القاهرة - رويترز
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ذكر حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أنه قرر ترك منصبه عند انتهاء فترته الحالية في يوليو/تموز.

وقال في مقابلة مع قناة "القاهرة" الإخبارية الأحد، إنه لم يُطلب منه العمل لفترة جديدة وأنه يرى أن الفترة الماضية كافية.

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وأضاف "ما حدا طلب مني التجديد بس حتى لو طلب بعتقد بأدي، الله كريم".

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وأفاد سلامة بأن الأزمة الاقتصادية الحالية في لبنان ترجع إلى استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعصف به وأن أسعار الصرف الموازية سببها عدم كفاية احتياطياته من النقد الأجنبي.

وقال "الحرية المتروكة بالسوق عشان معنديش احتياطي كفاية للتدخل".

وأضاف سلامة أن احتياطيات لبنان الحالية من النقد الأجنبي تبلغ عشرة مليارات دولار وأن احتياطيات الذهب تقدر بنحو 17 مليارا.

وقال "الاحتياطي اليوم 15 مليارا، 10 مليارات بقدر استعملهم بالخارج والباقي دولارات محلية، والذهب بلبنان قيمته تساوي بحدود 17 مليارا".

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