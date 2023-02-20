حكومة دبي تسدد صكوكاً إسلامية بقيمة 750 مليون دولار
أكد أنها سددت أيضا مبكرا صكوكا إضافية بـ 300 مليون دولار قبل موعد استحقاقها
ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم الاثنين أن مكتب إدارة الدين العام في الإمارة سدد صكوكاً إسلامية بقيمة 750 مليون دولار وسدد أيضا قبل ذلك صكوكا إضافية بقيمة 300 مليون دولار قبل موعد استحقاقها في نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وذلك في إطار مواصلة تعافي اقتصاد الإمارة من تداعيات جائحة كوفيد-19.
وأفاد المكتب الإعلامي بأن الصكوك التي تم سدادها كانت قد صدرت في 30 يناير/كانون الثاني 2013.
وقال عبد الرحمن آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، في تعليقات نشرها المكتب الإعلامي عبر تويتر : "حكومة دبي حريصة على سداد التزاماتها المالية في مواعيد استحقاقها، وإقدام الحكومة على سداد جزء من تلك الالتزامات قبل موعد استحقاقها، يعكس صورة الاستقرار المالي للحكومة، وحرصها على تحقيق استراتيجيتها الواضحة في إدارة المخاطر المالية".
وسرعان ما تعافى اقتصاد دبي من جائحة كوفيد-19، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا 4.6% على مدار عام حتى سبتمبر/أيلول 2022.
وفي يناير/كانون الثاني، أطلق حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خطة اقتصادية جديدة للعقد المقبل تحمل اسم "دي 33" بأهداف طموحة لجذب التجارة الخارجية المباشرة وزيادة التجارة الخارجية.
وتعتبر الإمارة مركزا تجاريا وسياحيا إقليميا، لكن اعتمادها على قطاعات مثل السفر والضيافة والعقارات يجعلها أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية العالمية، ولا تتمتع بميزة تعزيز خزائنها من خلال عائدات النفط مثل أبوظبي المجاورة.
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