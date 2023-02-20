"اقتصادية قناة السويس": بناء 6 صوامع لتخزين الأسمنت بسعة 75 ألف طن

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، إن جهود الترويج لمشروعات الهيئة أسفرت عن إبرام تعاقدات جديدة بالموانئ، أهمها تعاقدات لإنشاء 6 صوامع لتخزين الأسمنت بطاقة تخزينية 75 ألف طن، وإقامة محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد.

وأضاف جمال الدين وفق بيان لمجلس الوزراء المصري، اليوم الاثنين، أنه سيتم إقامة محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، بجانب إقامة منطقة لوجستية على مساحة 400 ألف متر مربع بشرق بورسعيد.

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واستعرض رئيس الهيئة خلال اجتماع مجلس الوزراء، سير العمل بعدد من المشروعات الجارية، منها ما يخص أعمال تطوير ميناء الأدبية، وتتضمن رفع كفاءة وتطوير الميناء، وتنفيذ شبكة الحريق به.

ولفت رئيس الهيئة إلى أعمال تطوير ميناء الطور، وتشمل تنفيذ مبانٍ إدارية وسكنية به، وكذا أعمال تطوير مشروعات المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، على مساحة تصل إلى نحو 19.513 مليون متر مربع وتشهد حالياً استكمال تنفيذ البنية الأساسية والمرافق الصناعية.

وأشار إلى أن أعمال تطوير مشروعات منطقة وادي التكنولوجيا شرق الإسماعيلية، تصل مساحتها إلى نحو 71 مليون م2 ويتم حالياً استكمال تنفيذ البنية الأساسية والمرافق الصناعية بها أيضاً.

وتابع جمال الدين: "مؤخراً تم استقطاب 81 شركة في 10 قطاعات تم التسويق لها وفقاً لاستراتيجية الهيئة، أبرزها: صناعة الإطارات والبطاريات، والمستلزمات الطبية والدوائية، والتصنيع الزراعي والغذائي، والإلكترونيات، واستخلاص زيوت الطعام، والخدمات اللوجستية وتموين السفن".

وأضاف، أن تلك الجهود نجحت في استكمال البنية الرقمية للمنطقة، من خلال التعاقد مع مشغل لوجستي عالمي لإقامة مركز لوجستي متكامل بالمنطقة كشريك في رقمنة الخدمات اللوجستية، والانتهاء من المرحلة الأولى للمنظومة المتكاملة لإدارة الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال مركز الشباك الواحد، كما يتم التنسيق لتحديث الأنظمة التفاعلية مع المستثمرين.