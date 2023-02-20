96.7 مليون مستثمر في منتجات إدارة الثروات الصينية بـ4.03 تريليون دولار
بزيادة 18.96% عن بداية العام
ذكر تقرير صناعي أصدره مركز الصين للتسجيل والإيداع لإدارة الثروات المصرفية، أن الصين شهدت مزيدا من المستثمرين في منتجات إدارة الثروات في عام 2022، بعد خفض عتبة دخول السوق.
وحسب التقرير، كان عدد المستثمرين لمنتجات إدارة الثروات قرابة 96.71 مليون حتى نهاية عام 2022، بزيادة 18.96% عن بداية العام.
وحتى نهاية عام 2022، بلغ ميزان منتجات إدارة الثروات 27.65 تريليون يوان (حوالي 4.03 تريليون دولار أميركي)، بانخفاض 4.66%، عن بداية العام الجاري، بحسب وكالة "شينخوا" للأنباء.
وفي سياق متصل؛ ذكر اتحاد الصين لصناعة النفط والكيماويات أن صناعة البتروكيماويات في الصين شهدت زيادة في الإيرادات وانخفاضا في الأرباح في عام 2022.
وسجلت صناعة البتروكيماويات في البلاد إجمالي إيرادات بلغ 16.56 تريليون يوان (حوالي 2.41 تريليون دولار) في عام 2022، بزيادة قدرها 14.4 في المائة على أساس سنوي، بينما تراجع إجمالي أرباحها بنسبة 2.8%، إلى 1.13 تريليون يوان.
وفي عام 2022، ارتفع حجم الواردات والصادرات للمنتجات البيتروكيمائية بنسبة 21.7%، على أساس سنوي إلى 1.05 تريليون دولار.
وحسبما ذكر الاتحاد، فلقد بلغ حجم إنتاج النفط الخام بالصين 205 ملايين طن في عام 2022، بزيادة 2.9%، على أساس سنوي، مسجلا العام الرابع على التوالي من النمو.
وخلال الفترة المذكورة، بلغ حجم إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي 217.79 مليار متر مكعب، بزيادة 6.4%، على أساس سنوي.
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