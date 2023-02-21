روسيا و أوكرانيا
أوروبا: يجب معاقبة كل من يساعد روسيا على تفادي العقوبات
أدوات روسيا للتحايل على العقوبات تزداد بـ"طرق إبداعية"
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أفاد بيان صادر عن 12 دولة أوروبية أنه يجب الضغط على الدول، التي تساعد روسيا والتي لا تلتزم بالعقوبات.
وأوضح البيان أنه يجب معاقبة كل من يساعد روسيا على التهرب من العقوبات.
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وأشار البيان إلى أن الاقتصاد الروسي تحول إلى عسكري بالكامل لدعم جهود الحرب.
وذكر أن أدوات روسيا للتحايل على العقوبات تزداد بـ"طرق إبداعية".
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