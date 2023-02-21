اتفاقية تعاون لتطوير شبكة السكك الحديدية بين الإمارات وعُمان بـ3 مليارات دولار

وقعت شركة "عُمان والاتحاد للقطارات"، وشركة "مبادلة للاستثمار"، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون لتطوير شبكة السكك الحديدية التي تربط بين عُمان والإمارات والتي تمتد على مسافة 303 كلم والبالغ قيمة استثماراتها الإجمالية 3 مليارات دولار.

وحسب بيان المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، تأتي الشراكة في إطار سعي الجانبين لبحث الفرص الاستثمارية وتوسيع آفاق التعاون في قطاع السكك الحديدية بين البلدين.

مادة اعلانية

وأوضح البيان أن الاتفاقية تدعم جهود شركة "عُمان والاتحاد للقطارات" في تسريع وتيرة العمل لإعداد الأعمال التحضيرية وإنجاز خطة العمل لتنفيذ مشروع شبكة السكك الحديدية بين الإمارات وعُمان.

وتتضمن اتفاقية التعاون تشكيل مجموعات عمل ولجنة مشتركة للاستفادة من القدرات والمعرفة المشتركة، والعمل المشترك على تطوير دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى الاستثمار المشترك في تطوير مشروع السكك الحديدية بين الإمارات وعُمان، والتعاون المشترك لتعزيز القيمة المضافة للمشروع.

ويأتي توقيع الاتفاقية في أعقاب تأسيس شركة "عُمان والاتحاد للقطارات" المملوكة بالمناصفة بين قطارات عُمان، المُطور لشبكة السكك الحديدية الوطنية في سلطنة عُمان، و"الاتحاد للقطارات"، المُطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بموجب الاتفاقية التي جرى توقيعها في شهر سبتمبر الماضي.

وحسب البيان، سيعمل مسار شبكة السكك الحديدية بين البلدين على تبني أعلى معايير الأمان والسلامة والبيئة العالمية لتقديم خدمات آمنة وسريعة لنقل الركاب وشحن البضائع، إذ تصل سرعة قطار الركاب إلى 200 كلم في الساعة ويقطع المسافة بين صحار وأبوظبي في 100 دقيقة وبين "صحار والعين في47 دقيقة، بينما تصل سرعة قطار البضائع إلى 120 كلم في الساعة.