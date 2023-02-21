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ارتفاع صادرات السلع السعودية 1.1% في ديسمبر 2022

صادرات النفط ارتفعت 11.1% بواقع 8.5 مليار ريال

دبي - العربية.نت
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كشفت بيانات حكومية ارتفاع صادرات السلع السعودية 1.1% في ديسمبر 2022.

وسجلت صادرات النفط السعودية ارتفاعا 11.1% بواقع 8.5 مليار ريال في ديسمبر.

كما كشفت البيانات انخفاض الصادرات السعودية غير النفطية 24.4%.

وسجلت واردات السعودية من السلع ارتفاعا 16.9% بواقع 9 مليارات ريال في ديسمبر.

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