اقتصاد السعودية
ارتفاع صادرات السلع السعودية 1.1% في ديسمبر 2022
صادرات النفط ارتفعت 11.1% بواقع 8.5 مليار ريال
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كشفت بيانات حكومية ارتفاع صادرات السلع السعودية 1.1% في ديسمبر 2022.
وسجلت صادرات النفط السعودية ارتفاعا 11.1% بواقع 8.5 مليار ريال في ديسمبر.
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كما كشفت البيانات انخفاض الصادرات السعودية غير النفطية 24.4%.
وسجلت واردات السعودية من السلع ارتفاعا 16.9% بواقع 9 مليارات ريال في ديسمبر.
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