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البحرين (المصدر وكالة أنباء البحرين) اقتصاد مناسبة
وزارة المالية في البحرين (المصدر وكالة أنباء البحرين)
اقتصاد البحرين

تقديرات أولية تظهر انخفاض العجز الكلي في البحرين 85% خلال 2022

إجمالي إيرادات النفط ارتفع 58%

دبي - العربية.نت
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قالت وزارة المالية البحرينية، اليوم الاثنين، في بيان إن التقديرات المالية الأولية لعام 2022 أظهرت انخفاض العجز 85%.

وأضافت الوزارة بأن البيانات المالية الأولية لعام 2022 أظهرت ارتفاعاً في إجمالي الإيرادات النفطية بنسبة 58% مقارنة بتقديرات الميزانية وبنسبة 36% مقارنة بالنتائج الفعلية للعام 2021.

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وارتفع إجمالي الإيرادات العامة بلغت 3.490 مليون دينار، محققةً زيادة بنسبة 42% عن تقديرات الميزانية وبنسبة 33% مقارنة بالنتائج الفعلية لعام 2021.

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بينما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 15% عن تقديرات الميزانية وبنسبة 28% مقارنة بنتائج العام 2021.

وقالت إن إجمالي الإيرادات العامة زاد 42%، إلى 3.940 مليار دينار مقارنة مع تقديرات الموازنة.

وجاء في البيان "العجز المالي الكلي قد انخفض بنسبة 85%، حيث بلغ 178 مليون دينار مقارنة بالعجز المقدر في الميزانية بنحو 1185 مليون دينار".

واستطاعت الحكومة المحافظة على المستويات المقدرة لإجمالي المصروفات العامة حيث بلغ إجمالي المصروفات 3.668 مليون دينار في عام 2022، توزعت بين مصروفات المشاريع بمبلغ وقدره 190 مليون دينار والمصروفات المتكررة بمبلغ وقدره 3.478 مليون دينار.

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