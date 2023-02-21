السعودية تقر منح حوافز لتوطين هذه السلع والخدمات

وافق مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على إطار عمل منح حوافز توطين السلع والخدمات ذات الأولوية في الاستراتيجية الوطنية للتوطين، ومصفوفة إجراءات اعتماد تلك الحوافز.

وتعكف المملكة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوطين، على مستوى الصناعة والوظائف والسلع والمنتجات.

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وتعمل وكالة التوطين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على تقديم برامج التوطين للأنشطة والقطاعات الاقتصادية الجاذبة للسعوديين ودعم زيادة مشاركتهم في سوق العمل بما يتوافق مع مؤهلاتهم ويتناسب مع الميزة التنافسية لكل قطاع أو منطقة وبما يسهم في توفير مزيد من فرص العمل القيمة للمواطنين.