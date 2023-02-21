مجلس الوزراء السعودي يعتمد إنشاء مكتب لصندوق النقد في الرياض

وافق مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وصندوق النقد الدولي في شأن إنشاء مكتب إقليمي للصندوق في المملكة ودعم الصندوق في مجال تنمية القدرات.

كانت وزارة المالية السعودية قد وقعت مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي في المملكة، ضمن خطوة تعكس مكانة المملكة باعتبارها أكبر اقتصاديات المنطقة وأحد أبرز اقتصاديات مجموعة العشرين.

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وفي مقابلة مع "العربية"، خلال الشهر الجاري، أكدت النائب الأول لمدير عام صندوق النقد غيتا غوبيناث، أهمية شراكة الصندوق مع السعودية لما تقوم به المملكة في دعم بعض الدول التي تعاني صعوبات مالية والدور المهم في أسواق الطاقة.

وقالت غوبيناث، إن الاقتصاد السعودي استعاد عافيته بعد ركود بسيط عام 2020، لكنه عاد بقوة، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز كان لصالح الاقتصاد السعودي.