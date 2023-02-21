مجلس الوزراء السعودي يعتمد إنشاء مكتب لصندوق النقد في الرياض
يدعم الصندوق المملكة في مجال تنمية القدرات
وافق مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وصندوق النقد الدولي في شأن إنشاء مكتب إقليمي للصندوق في المملكة ودعم الصندوق في مجال تنمية القدرات.
كانت وزارة المالية السعودية قد وقعت مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي في المملكة، ضمن خطوة تعكس مكانة المملكة باعتبارها أكبر اقتصاديات المنطقة وأحد أبرز اقتصاديات مجموعة العشرين.
وفي مقابلة مع "العربية"، خلال الشهر الجاري، أكدت النائب الأول لمدير عام صندوق النقد غيتا غوبيناث، أهمية شراكة الصندوق مع السعودية لما تقوم به المملكة في دعم بعض الدول التي تعاني صعوبات مالية والدور المهم في أسواق الطاقة.
وقالت غوبيناث، إن الاقتصاد السعودي استعاد عافيته بعد ركود بسيط عام 2020، لكنه عاد بقوة، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز كان لصالح الاقتصاد السعودي.
-
"مسك": قبول الاستئناف بخصوص مطالبات زكوية للأعوام من 2015 إلى 2018 فقطأكدت أنها بصدد تقديم طلب التماس إلى الأمانة العامة للجان الضريبية لإعادة النظر في القرار شركات
-
"اتصالات المغرب" تحقق 3.4 مليار دولار أرباحا في 2022رغم ارتفاع عدد عملائها إلى 75.4 مليون بزيادة 1.6% شركات
-
مؤشر: نمو أعمال منطقة اليورو عند أعلى مستوى في 9 أشهرنشاط قطاع الخدمات ينمو بأسرع وتيرة منذ يونيو اقتصاد