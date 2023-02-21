"بلومبرغ": قطر تختبر شهية المستثمرين لبيع محتمل لسندات دولية بالدولار

أشارت مصادر لوكالة "بلومبرغ" إلى أن قطر قد تقوم بإصدار سندات دولارية وذلك بعد اختبار شهية المستثمرين.

وأضافت "بلومبرغ" أن قطر بدأت يوم أمس، جولة تعريفية لقياس مدى الاهتمام بالسوق وقد تُرتّب طرحاً دولياً بعد ذلك، مشيرة إلى أن الحكومة قد تطرح صكوكاً أو سندات تقليدية أو قد تقرر عدم المضي قدماً في البيع.

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الجدير بالذكر أن إجمالي ديون قطر المستحقة هذا العام تبلغ 11 مليار دولار، منها 3 مليارات دولار من السندات التي يحين أجلها في أبريل، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ".